La Madonna di Loreto e la traslazione della casa di Nazareth

Oggi, 10 novembre, si festeggia la Beata Vergine Maria di Loreto.

I Santuari dedicati a Maria sono sparsi in tutto il mondo: uno dei più famosi, che racchiude in sé la Santa casa di Nazareth, dove visse Maria, è il Santuario di Loreto.

La tradizione vuole che la traslazione dell'edificio avvenne per opera degli Angeli il 10 maggio 1281.

Prima la casa fu traslata in Dalmazia: esperti constatarono che l'abitazione di Maria era scomparsa dalla Palestina e le fondamenta rimaste concordavano perfettamente con i muri dell'edificio apparso sui monti Dalmati.

Sempre per mano degli Angeli la casa fu poi trasportata in un terreno posto vicino a Recanati di cui una donna di nome Loreta era proprietaria.



Attorno alla abitazione della Vergine Maria, per proteggerla furono costruite mura, poi sorse l'attuale splendida Basilica che la contiene. La devozione alla Santa Casetta si è andata estendendo e molte sono le grazie che i fedeli ottengono ai piedi della Vergine Lauretana.



Appena entrati nella casetta si possono leggere le 5 parole che racchiudono un mistero d'amore: 'Hic Verbum, caro factum est' (Questa parola si è fatta carne). Proprio nella casa di Loreto l'Arcangelo Gabriele pronunciò queste parole: 'Ave Maria piena di grazia'.

La Madonna di Loreto, specialmente in questo giorno, ci protegga tutti.





