La Vergine di Lourdes e le apparizioni a Bernadette

Oggi, 11 febbraio, si festeggia Santa Maria Vergine di Lourdes.Lourdes, si trova ai piedi dei Pirenei, dove avvennero fatti straordinari.Tutto cominciò l'11 febbraio 1858, quando una ragazza di 14 anni, Bernadette Soubirous, assieme alla sorella e a una amica, giunsero presso la grotta di Massabielle. Dopo un rombo impetuoso di vento la quattordicenne, scorse una figura luminosa, che, sorridente le chiese di avvicinarsi.Bernadette si inginocchiò, e recitò il rosario davanti alla visione; poi tutto tornò come prima.Bernadette raccontò il fatto alle due compagne; la sorella riferì tutto alla madre che indispettita rimproverò Bernadette.Le tre ragazze, il 14 febbraio tornarono alla grotta e Bernadette, ricevuta acqua santa dalla madre la gettò sull'apparizione, che inclinata la testa sorrise.Giovedì 18 febbraio Berbadette tornò per la terza volta alla grotta e la bianca Signora le rivolse la parola in dialetto locale: 'Vuoi essere tanto gentile da venire qui per 15 giorni?' E le fece anche una promessa: 'Non ti prometto di renderi felice in questo mondo ma nell'altro'.Dal 19 febbraio al 4 marzo Bernadette fece l'esperienza di 15 apparizioni; in una di queste scoprì una sorgente sull'indicazione della Signora: 'Vai a bere alla fonte e a lavarti' e ricevette un altro invito: 'Prega Dio per la conversione dei peccatori'.Il 2 marzo la quattordicenne ricevette un ordine dalla bianca Signora: 'Vai a dire ai preti che si venga qui in processione e vi si edifici una capella'. Bernadette si recò dal parroco per riferire le parole della Signora, ma egli incredulo la sgridò severamente.Intanto alla grotta cresceva l'affluenza della gente; l'ultimo dei 15 giorni delle apparizioni, erano presenti 8000 persone: era iniziato il culto nonostante il riserbo del parroco e delle autorità.Gli abitanti di Lourdes già parlavano delle apparizioni della Vergine Santa.Il 25 marzo finalmente Bernadette riceve il nome dall'apparizione: 'Io sono l'Immacolata Concezione'.Il parroco da questa definizione credette che veramente la Madonna appariva a Bernadette.Il 18 gennaio 1862 anche il Vescovo della diocesi dove si trova Lourdes affermò: 'Riteniamo certo che l'Immacolata Maria Madre di Dio è realmente apparsa a Bernadette Soubirous, queste apparizioni rivestono tutti i caratteri della verità; i fedeli possono tranquillamente prestarne fede'.L'8 dicembre 1933 inoltre Pio Xl iscrive solennemente nell'albo dei Santi Bernadette Soubirous constatando in lei una vita piena di virtù, umiltà e semplicità.Lourdes ora è luogo di guarigioni e occasione per una revisione di vita che passa dal sevizio ai malati.Oggi è perciò la giornata dei malati ai quali siamo vicini.