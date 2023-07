Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Veronica sembra destinata al matrimonio, invece a 17 anni indossa il saio delle Clarisse a Città di Castello, dove rimarrà tutta la vita. Nel monastero, in un primo momento è cuoca, poi infermiera e sacrestana, e infine Badessa. Veronica comincia ad avere visioni ed estasi e riceve poi le stigmate.Il suo confessore la giudica una simulatrice: Veronica è privata da ogni incarico e le vengono inflitte dolorose penitenze. Finalmente da Roma la capiscono e cessano per lei le persecuzioni e le consorelle, che l'ammirano, la eleggono Badessa.Veronica, pur nella sua sofferenza riesce a diffondere serenità e si preoccupa del benessere delle sue monache. A lei si attribuiscono pure miracoli: la dispensa si riempe misteriosamente e la scorta di uova e formaggio non sparisce mai. Veronica si dedica anche alla scrittura: sono suoi manoscritti autobiografici, un diario e un gran numero di lettere e poesie. Le sue opere sono state apprezzate non solo da teologi, ma anche da chi si dedica allo studio di problemi della spirito.Veronica Giuliani muore a Città di Castello (Umbria) nel 1727; la sua canonizzazione avverrà ad opera di Gregorio XVl nel 1839.Buon onomastico a chi si chiama Veronica.