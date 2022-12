San Giovanni della Croce, patrono dei poeti

Oggi, 14 dicembre, si festeggia San Giovanni della Croce.San Giovanni della Croce nacque nel 1542 a Fontineros una cittadina della Castiglia. Ebbe una infanzia infelice: a causa della morte precoce del padre fu ospitato in un collegio di orfani. A 21 anni chiese di entrare nel convento Carmelitano di Medina e frequentò la prestigiosa università di Salamanca.Giovanni amava lo studio, ma si dedicava anche alla preghiera e all'ascesi: si ritirava spesso nella sua cella e rimaneva in preghiera e in contemplazione.Quando fu ordinato sacerdote, in occasione della sua prima messa, incontrò Santa Teresa d'Avila: fu lei a coinvolgere Giovanni nella sua missione per riformare l'Ordine Carmelitano.Teresa aiutò anche Giovanni nella prima organizzazione di un povero conventino a Durvelo. Qui cominciò la storia dei primi Carmelitani scalzi (cioè riformati): vivevano in solitudine, in preghiera e andavano nelle borgate vicine a predicare ai contadini.Presto fu necessario fondare altri conventi e a Giovanni veniva affidato il compito di educare i giovani religiosi.In seguito Santa Teresa lo volle vicino a sé, ad Avila, per formare anche le monache. L'attività dei due Santi riformatori non era ben vista da molti altri frati e monache e li accusavano di ribellione ai superiori dell'Ordine.Giovanni della Croce fu accusato ingiustamente e 'incarcerato' nel grande convento di Toledo dove restò per nove mesi. In quella situazione di prova Dio lo avvolse con una luce d'amore: pur straziato nel cuore Giovanni compose le più luminose poesie d'amore che siano mai state scritte in lingua spagnola. Il Santo scrisse un 'Cantico Spirituale' ricco di appassionate invocazioni.Uscito dal carcere passò gli anni successivi ricoprendo l'ufficio di superiore: alle monache ma anche ai laici, Giovanni della Croce, scrivendo poesie e commentandole, insegnava la Sacra Scrittura.



Al 'Cantico Spirituale' si aggiunsero anche la 'Notte Oscura' e poi la 'Fiamma d'Amore': opere che Giovanni spiegava con una forza argomentativa straordinaria. Non tutti riuscivano a comprendere la sua dolcezza e alcuni giunsero a calluniarlo presso i superiori. In questo nuovo periodo di prova San Giovanni della Croce riusciva ugualmente a cantare l'amore di Dio.



A 49 anni si ammalò gravemente: nel collo di un piede si aprì una piaga tumorale. Giovanni visse la sua malattia rendendosi simile al Signore Crocefisso. Intanto la morte si avvicinava e nella sera del 13 dicembre 1591, dolorante si fece leggere il 'Cantico dei Cantici' dai suoi confratelli: consolato da quella celeste lettura, spirò serenamente.

San Giovanni della Croce è patrono dei teologi e dei poeti.

Buon onomastico a tutti i lettori che portano il nome di Giovanni.