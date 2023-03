San Giuseppe, l'Uomo giusto

È il Vangelo di Matteo che pone particolare attenzione alla figura dello sposo di Maria, offrendoci un ritratto, indimenticabile, di San Giuseppe.L'Evangelista ci descrive come egli, di fronte all'inattesa gravidanza della promessa sposa, vorrebbe uscire rispettosamente da una storia più grande di lui: 'Giuseppe suo sposo che era giusto e non voleva ripudiarla, decide di licenziarla in segreto'. Egli poi si rende disponibile a compiere la volontà Divina; consegna la propria vita e prende con sé Maria. Attraverso l'obbedienza a Dio, inizia per Giuseppe una vita nuova: diventa sposo di Maria e Padre di Gesù. Certamente tutto ciò è avvolto nel mistero di Dio, al quale si accede solo con la fede: Giuseppe, proprio per la sua fiducia nel Signore, è definito con l'appellativo di 'uomo giusto'.Giuseppe è anche l'uomo dei sogni, è l'obbediente; accoglie la Volontà di Dio, sa 'prendere con sé' e si cura della persone affidategli. Agli ordini angelici obbedisce sempre prontamente: prende con sé Maria, difende il bambino Gesù e la Madre di lui e si reca esule in Egitto. Giuseppe, anche se non è il Padre biologico del Salvatore è a tutti gli effetti un ottimo Padre terreno che custodisce e protegge. Non solo provvede al Bambino quando è giorno, ma egli lo prende con sé anche nella notte, quando le difficoltà sembrano avere il sopravvento.Alla dolcezza di Maria e alla debolezza di Gesù, Giuseppe accompagna con la sua presenza e la sua dedizione: egli è al fianco di Maria, sposo solidale con lei dalla nascita alla circoscrizione di Gesù, fino alla presentazione di Gerusalemme e al misterioso ritrovamento di Gesù dodicenne fra i dottori del tempio.

Giuseppe e Maria sono una coppia veramente solidale; il capo famiglia, non vuole essere il detentore del potere, ma aiutare i membri della Famiglia a compiere la loro vocazione.



Giuseppe inoltre trasmette a Gesù le conoscenze del suo mestiere di falegname, lo introduce nella conoscenza della Parola e lo conduce ogni sabato in sinagoga. Nel Vangelo, scompare la figura di San Giuseppe durante la vita pubblica di Gesù. La tradizione ha dedotto una sua morte circondato dalla presenza della sposa Maria e del figlio Gesù: per questo motivo San Giuseppe è il protettore dei moribondi che lo invocano per una buona morte. Buon onomastico a tutti coloro che si chiamano Giuseppe. Oggi è anche la festa dei papà: l'augurio, per tutti, è di imitare il suo esempio di padre.