San Giustino martire

Giustino nacque a Flavia Neapolis (attualmente Nablus in Palestina), all'inizio del ll secolo. Nato nel Paganesimo studiò i filosofi greci, e soprattutto Platone. In seguito, Giustino, venne attratto dai Profeti di Israele e si fece Cristiano, ricevendo il battesimo nel 13O a Efeso. Nel 131 si recò a Roma, annunciatore del Vangelo agli studiosi pagani; fu l'uomo dei primi passi nel dialogo con la cultura greco-romana.Giustino si battè contro i pregiudizi alimentati verso i cristiani, esaltò il vigore della loro fede anche nella persecuzione. Predicatore e studioso itinerante, il Santo soggiornò anche in varie città dell'impero, ma fu a Roma che si concluse la sua vita.Proprio a Roma alcuni Cristiani vennero messi a morte come 'atei', ma Giustino si scagliò contro il senato romano fautore di tali ingiustizie. A causa di ciò finì in carcere e in seguito decapitato con altri 6 compagni di fede, al tempo dell'imperatore Marco Aurelio. La maggior parte degli scritti di San Giustino è andata perduta, eppure la sua voce ha continuato a parlare. Nel Concilio Vaticano l i Vescovi vollero che egli fosse ricordato ogni anno dalla Chiesa Universale. Il Concilio Vaticano ll inoltre richiamò il suo insegnamento in due dei suoi testi fondamentali: la 'Lumen Gentium' e la 'Gaudium et spes'.San Giustino è Patrono dei filisofi; buon onomastico a chi porta il suo nome.