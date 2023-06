San Luigi Gonzaga, patrono degli studenti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Luigi nasce a Castiglione delle Stiviere (Mantova) nel 1568; fin da giovane dimostra di essere intelligente, ricco di sensibilità e di forza. Visse in un periodo in cui sono fiorenti le eresie di Lutero e Calvino: Luigi è capace di difendere il Cattolicesimo e nelle sue scelte è guidato da grandi ideali.Il padre, Ferrante Gonzaga è un ufficiale militare, la madre, Marta, è piemontese ed educa il figlio alla preghiera e alla Carità.Nel 1577, insieme al fratello Rodolfo, Luigi si trasferisce con il padre a Bagni di Lucca ed è poi accolto alla corte di Francesco de' Medici a Firenze. Luigi matura ancor di più la sua fede: davanti alla Santissima Annunziata si consacra alla Madonna. Nel 1579 Ferrante, eletto principe del Sacro Romano impero, preferisce che i figli rientrino a Castiglione.Luigi, sempre più legato agli ideali della Chiesa Cattolica, riceve la prima comunione e segue gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio.Nel 1581, il Santo, va a vivere a Madrid e davanti alla Madonba del Buon Consiglio, nella chiesa della Compagnia di Gesù, sente la vocazione di farsi Gesuita. La mamma Marta è contenta, il padre, Ferrante si oppone alla scelta del figlio. Luigi scappa da casa e arriva a Roma e, nel 1589, è ricevuto da Papa Sisto V e poi entra nel noviziato di Sant'Andrea al Quirinale. Piu tardi, il Santo trasferito al collegio Romano per concludere gli studi di filosofia, pronuncia I primi voti religiosi.Nel febbraio del 1591 a Roma scoppia un'epidemia di tifo. Luigi è fra i primi volontari, ma mentre trasporta un ammalato, lui stesso si contagia, lo coglie una febbre altissima che lo avvia alla morte.San Luigi è patrono dei giovani e degli studenti.Buon onomastico a chi si chiama Luigi.