San Martino de Porres e l'attenzione agli ultimi

Oggi, 3 novembre, si festeggia San Martino de Porres.Martino nacque a Lima (Perù) nel 1579.Suo padre era l'aristrocatico spagnoloJuan de Porres e sua madre un'ex schiava di origine africana. Già in giovane età Martino divenne allievo di un barbiere-chirurgo apprendendo anche nozioni mediche in una farmacia. Lui però voleva entrare fra i Domenicani che avevano fondato a Lima il loro primo convento peruviano. Martino venne accolto dai monaci, ma solo come terziario; non come religioso con i voti. I suoi compiti in convento erano perlopiù di inserviente e spazzino.Martino umilmente, amava mostrarsi con la scopa in mano e tutti lo deridevano.Il Santo inoltre, vedendo malconce le finanze del convento, propose ai superiori di venderlo come schiavo. I Domenicani riconobbero in lui molte virtù e lo accolsero nell'Ordine a pieno titolo.Da lui, per consiglio, venivano il viceré del Perù e l'arcivescovo di Lima e lo vedevano circondato da poveri, malati, guaritore e consolatore.Quando a Lima arrivò la peste, frate Martino, curò da solo 60 confratelli.Il Santo possedeva doni speciali venuti dal Signore: aveva il dono dell'obiquità si sollevava da terra in estasi, affrontava argomenti di teologia con sapienza senza averla mai studiata.Gli si attribuì inoltre un potere speciale sui topi che radunava e sfamava liberando le case dalla loro presenza devastatrice.Fondò a Lima un collegio per istruire i bambini poveri.Martino guarì anche l'Arcivescovo del Messico che voleva poi condurlo con sé. Martino non potrà partire: colpito da violenti febbri morì a Lima nel 1639.Sarà Giovanni XXIII a farlo Santo il 6 maggio 1962.San Martino de Porres nel 1966 sarà proclamato patrono dei barbieri e parrucchieri da Paolo Vl.Buon onomastico ai lettori e alle lettrici che si chiamano Martino e Martina.