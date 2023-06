Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Paolino poi intraprese un cammino risoluto di conversione: vendette i suoi beni e si recò in Spagna.Nel 384, ordinato sacerdote, decise di tornare a Nola. Con la moglie e alcuni amici creò una comunità monastica e visse in castità, povertà e preghiera. Il Santo trattava tutti con amabilità, possedeva una comunicativa gioiosa e divenne un modello per Nola.Nei primi anni del V secolo morì Therasia e nel 410 Nola fu invasa dai Goti, con devastazioni, saccheggi e deportazioni. Paolino, che era diventato Vescovo della città, diventò il difensore e un simbolo per i suoi concittadini. Nel 431 dopo essere ritornato a Nola da un viaggio, che aveva effettuato per liberare i cristiani rimasti prigionieri dei barbari, morì lasciando numerosi suoi scritti apprezzati per la loro sapienza. San Paolino di Nola è considerato dalla Chiesa il Patrono dei campanari, poiché a lui è attribuita l'invenzione delle campane come oggetto in ambito ecclesiastico.Buon onomastico a chi si chiama Paolino.