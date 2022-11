Oggi, 16 novembre, si festeggia Santa Gertrude la Grande.Gertrude era nata il 6 gennaio 1256.A soli 5 anni, probabilmente a causa di disgrazie famigliari, si trovò ospite nel monastero di Helfta, in Sassonia. Nessuno poteva prevedere che quella piccina sarebbe diventata, per la Chiesa, Gertrude la Grande e avrebbe trascorso tutta la sua vita in monastero.Per 20 anni lo studio fu la sua occupazione principale; anche nel canto, la Santa, era molto brava.Gertrude a 25 anni era diventata una ragazza molto istruita; i successi intellettuali, che le avevano dato tanta gioia, a un certo punto non l'appagarono più. Alla fine del 1280 ebbe una crisi spirituale: si sentiva sola e sperduta.Gertrude pareva aver perso Dio e senza di Lui non riusciva a trovare un senso alla sua vita.Il 27 gennaio 1281 Dio le apparve nei panni di un giovinetto bellissimo che presela per mano le promise di liberarla dalla sua agonia.I suoi studi allora si orientarono solo verso le Sacre Scritture.Gertrude sentiva anche il desiderio che anche altre persone potessero ricavare conforto dalla conoscenza della Bibbia. A tale scopo Gertrude cominciò a scrivere, in lingua volgare piccoli trattati nei quali spiegava i brani più difficili della Parola di Dio.La sua fama si diffuse presto in tutta la Germania e molti la cercavano per avere la sua guida e i suoi consigli. Tra le doti di Gertrude vi era il Carisma di una facilità di parola che sapeva raggiungere la profondità dei cuori.All'inizio del 1288 la Santa si ammalò gravemente e intuì che la sua vita non sarebbe stata lunga; ciò la spinse a narrare per iscritto la rivoluzione che l'amore di Dio aveva fatto in lei.Le sue opere più significative furono le 'Rivelationes' e gli 'Exercitia spiritualia'Gertrude non si riprese dalla malattia e morì il 17 novembre 1301.Santa Gertrude è stata l'unica donna tedesca a essere onorata con il titolo di 'Grande'.A tanti secoli dalla sua morte la sua devozione è ancora viva non solamente nella sua patria.Santa Gertrude è patrona delle Indie Occidentali e gode un culto speciale in Messico e in Perù.Buon onomastico a tutte le lettrici che si chiamano Gertrude.