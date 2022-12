Santa Lucia, protettrice della vista

Oggi, 13 dicembre, si festeggia Santa Lucia.Lucia, secondo una tradizione, apparteneva a una famiglia nobile siracusana. Era stata promessa sposa a un giovane del suo rango, ma poi, dopo la guarigione miracolosa della mamma per intercessione di Sant'Agata, Lucia decise di rinunciare al matrimonio e di consacrarsi totalmente a Dio e distribuì la sua dote ai poveri. Il fidanzato, sconvolto dell'abbandono, denunciò Lucia come cristiana al governatore Pascasio, che la fece arrestare imponendole di sacrificarsi agli dei in cambio della libertà.Al rifiuto di Lucia il governatore la condannò a morte. Lucia uscì miracolosamente indenne dalle fiamme del fuoco, ma poi morì martirizzata pugnalata alla gola: era il 13 dicembre del 304.Le sue spoglie si trovano a Venezia nella chiesa dei Santi Geremia e Lucia. Siracusa ottenne poi dai veneziani alcune reliquie della Santa.La festa cade in prossimità del solstizio d'inverno (da cui il detto 'Santa Lucia il giorno più corto che ci sia'). Santa Lucia è protettrice della vista, sia per il suo nome, sia per una frase attribuitale dagli agiografi: 'Ai non credenti toglierò l'accecamento'.Una tradizione diffusa specialmente in Veneto vuole portatrice dei doni, più che Babbo Natale o la Befana, Santa Lucia.Dante, che guarì da malanni alla vista dopo averla pregata, ha inserito più volte Santa Lucia nella Divina Commedia. Garcia Lorca le ha dedicato un poemetto. Caravaggio ha dipinto la Santa e il suo quadro si trova nella chiesa in piazza Duomo a Siracusa.Il nome Lucia significa 'luminosa', la Santa è Patrona dei ciechi, oculisti, elettricisti e di Siracusa.Buon onomastico alle lettrici che si chiamano Lucia.