Sant'Anselmo di Aosta, grande teologo

Anselmo nacque ad Aosta nel 1033 dal Longobardo Gundurfo e da Eremberga, una nobile della Borgogna. Nel 1060 si recò in Normandia, nell'Abazia Benedettina di Notre-Dame-du-Bec e nel 1078 fu eletto Abate, mostrando grande saggezza. Più tardi, Anselmo, divenne Vescovo a Canterbury: in Inghilterra lo aspettò un periodo difficile e di contrasti, con Guglielmo il Rosso, che culminò nell'esilio. Anselmo dovette lasciare la sua sede, ma fu accolto da Papa Urbano ll partecipando ai Sinodi di Bari (1098) e di Roma (1099).Morto nel 1100 Guglielmo il Rosso il suo successore, Enrico, lo richiamò a Canterbury, ma anche con lui ripresero le controversie: Anselmo riteneva, una condizione indispensabile, che la Chiesa fosse libera dal potere politico. Anselmo, pertanto, nel 1103 preferì lasciare nuovamente il suolo inglese e si recò da Papa Pasquale ll e poi a Lione.Solo nel 1106 potè tornare a Canterbury dove dimostrò di possedere una esperienza notevole nel governo della Diocesi: le sue scelte riguardarono sempre non il bene della sua persona, ma quella dei suoi fedeli e della società.Le preoccupazioni pastorali e i problemi politici non distolsero Anselmo dalla sua attività di pensatore e di scrittore. Fu un grande maestro e non rinunciò al valore della preghiera e della contemplazione: usò il linguaggio amorevole di Dio verso tutti. Per i suoi numerosi scritti Anselmo è considerato uno dei maggiori teologi cristiani del suo tempo. Morì a Canterbury il 21 aprile 1109, all'età di 76 anni, e fu sepolto nella Cattedrale. Anselmo fu canonizzato nel 1170 da Papa Alessandro lll e proclamato Dottore della Chiesa nel 1720 da Papa Clemente lX.Buon onomastico a chi si chiama Anselmo.