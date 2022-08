Teresa Benedetta: la santa che portò una luce nell'orrore dei lager

Oggi, 9 agosto, si festeggia Santa Teresa Benedetta della Croce.Edith Stein, di origini ebraiche, nasce a Breslavia il 12 ottobre 1891.Fu una delle pochissime donne del suo tempo che potè studiare e insegnare filosofia.Edith negli anni della adolescenza ebbe una crisi di fede. Leggendo l'autobiografia di Santa Teresa D'Avila trovò la verità è si convertì al cattolicesimo.Entrata nel Carmelo di Colonia nel 1938 rivestì l'abito monacale con il nome di Teresa Benedetta della Croce. Il Carmelo fu per lei scuola di umiltà e si dedicò con gioia a Gesù anche nelle quotidiane umili cose. Nel 1940 l'odio contro gli ebrei cominciò a mietere vittime. Edith dovette appuntare sull'abito monastico la stella gialla che la segnalava come ebrea.Il 2 agosto 1942 i tedeschi irruppero nel Carmelo e prelevarono Edith che venne deportata ad Auschiwitz.Ebrea di nascita, cristiana per scelta, Teresa Benedetta della Croce, è diventata esempio per quanti, laici e credenti di varie religioni, cercano verità. Papa Giovanni Paolo ll l'ha proclamata Santa l'11 ottobre 1998 e dichiarata compatriota d'Europa. Tanti auguri di buon onomastico a tutte le lettrici che portano il nome di Teresa e di Benedetta.