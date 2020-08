Bonaccini inaugura un negozio di telefonia e un ristorante sospeso

Nel giorno in cui riprendono le scuole di infanzia e i corsi di recupero per gli studenti superiori, il Presidente della Regione Stefano Bonaccini sarà in provincia di Modena, in un doppio appuntamento ma non sul tema scuola o trasporto pubblico o lavoro, bensi per presenziare a due appuntamenti di tutt'altro tipo. Alle ore 10 la sua presenza è prevista in centro a Modena per l'inaugurazione di un negozio che ripara telefoni, poi a Carpi alla presentazione del ristorante che serve cene a 50 metri di altezza, su una piattaforma sostenuta da una gru. Frenata per non dire stoppata dalla legge la sua sovraesposizione sui canali web della Regione, e ormai scemato anche il calendario delle presentazioni pressoché quotidiane del suo libro ricetta su come battere le destre, Presidente sta tentando altre vie per non fare calare la sua popolarità, la sua esposizione mediatica e l'attenzione su di lui. Ed è così che anche l'invito ad inagurare un negozio può essere accettato così come la conferenza stampa di presentazione di un ristorante sospeso nel vuoto può rappresentare una opportunità. Quella che il presidente non si farà sfuggire. Dove lo vedremo, domani?