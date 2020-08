Bonaccini, uso scorretto della mascherina a pochi centimetri da Mattarella

Un errore evitabile che diventa pessima figura nel momento in cui chi lo commette è chi rappresenta le istituzioni e ogni giorno professa consigli alla popolazione. A commetterlo è il Presidente della Regione e della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, in un contesto istituzionale di massimo livello dove anche l'esposizione mediatica è forte. Quello del Quirinale, nell'incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della cerimonia per il 50° anniversario della costituzione delle Regioni. Stefano Bonaccini indossa si la mascherina, ma rendendone sostanzialmente ridotta se non nulla la sua efficacia, omettendo di coprire il naso come tutti gli organismi della sanità, dall'Istituto superiore di Sanità al Ministero della salute, raccomandano. Un errore che il Presidente della Regione non riesce ad evitare nemmeno nell'incontro con il Capo dello Stato che a sua volta indossa correttamente il dispositivo con anche il naso completamente coperto. Lui invece no. Bonaccini viene invece immortalato con la mascherina sotto il naso, indossata in maniera scorretta, al punto da pregiudicarne di fatto la funzione, anche quando si trova a pochi centimentri dal Presidente della Repubblica. Non certo una bella immagine soprattutto per chi rappresenta le istituzioni, in questa caso anche ai massimi livelli.Gi.Ga.