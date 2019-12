Castelfranco, il sindaco Pd Gargano rende omaggio... all'ex avversario

'Sono felice nell’aver partecipato in Prefettura di Modena alla consegna delle Onorificenze che la Repubblica Italiana riserva ai propri cittadini. A me toccò questa emozione nel 2013. Oggi ho rivissuto le stesse emozioni grazie al nuovo Cavaliere al Merito della Repubblica L.Ten. C.S. della Guardia di Finanza Modesto Amicucci nostro concittadino. Complimenti da parte mia e di tutta la Città di Castelfranco Emilia'. Così il sindaco di Castelfranco Emilia, ridente cittadina ormai gemellata con la Bassa modenese, rende omaggio al suo ex avversario alle elezioni comunali di questa primavera, Modesto Amicucci della Lega.