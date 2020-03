Come nulla fosse

Ieri sera e notte una movida che in via Gallucci e alla Pomposa non ha conosciuto crisi e non ha lesinato incontri ravvicinati e stamattina schiere di anziani nei centri commerciali, tra la preoccupazione di molti esercenti delle gallerie, obbligati a tenere aperto ma a prendere atto della scarsità, se non assenza, sia dell'applicazione sia del rispetto delle regole della prevenzione. L'appello ad evitare situazioni di potenziale contagio è nell'interesse di tutti, perché non ci si può permettere di mandare in tilt, come si rischia di fare, gli ospedali e di rendere insufficienti le terapie intensive. Evitare situazioni a rischio, è per tutti.