Da Rocky a rocker: ecco il Bonaccini 'giovane'

Continua la campagna social 'vicino alla gente' del presidente della Regione. Dopo l'ormai famoso scatto che lo ritraeva in palestra intento a fare flessioni stile Rocky, il Governatore emiliano romagnolo si è fatto ritrarre oggi con un gruppo di ragazzi a Ravenna al festival dei giovani per sponsorizzare la YoungErcard, la carta gratuita della Regione che prevede agevolazioni, servizi, ingressi in teatri, cinema e manifestazioni culturali.Uno scatto con il famoso simbolo rock delle corna, ma per onestà caro anche alla cultura hippies dove indica l'amore. Dal grido 'Adriana' che risuona nella palestra brandizzata del novello Rocky Bonaccini all'emblema dell'urlo rock, stile Diablo di Piero Pelù, il passo è breve... E poco importa che giacca, camicia e fazzoletto nel taschino poco si adattino allo stile hard rock.