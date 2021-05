Donna contesta 5 stelle. Lanzi: 'Malferma e deambulante con presidio'

'Banchetto a Castellarano di Reggio Emilia, sto discutendo con un simpatizzante della prima ora che si è avvicinato al presidio prendendoci a male parole e dandoci dei venduti. Eh, no, non passa: l'ho inchiodato per mezz'ora, ho spiegato ed argomentato tanto che mi ha lasciato le generalità, il cellulare e la e-mail per ricevere aggiornamenti. Successivamente è passata una signora malferma e deambulante con presidio che ci ha augurato di scomparire inceneriti. Non ho voluto infierire e le ho augurato buona giornata. Complessivamente sono soddisfatto. Ho aggiunto tre contatti e c'è molta aspettativa per l'arrivo di Giuseppe Conte. Viva noi. Si va avanti perché il tempo è galantuomo'.A parlare in questi termini sui social è il senatore M5S Gabriele Lanzi. E pare quasi di vederla questa signora malferma e in difficoltà a camminare avere l'ardire di attaccare un senatore della Repubblica. Il quale un tempo invitava beffardamente chiunque non fosse gradito ad 'annusare meloni', ma che oggi benevolmente, non ha infierito. Ma sottolineare i difetti fisici di un contestare non è forse infierire?