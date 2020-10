E il PD promuove in Consiglio la propria movida aperitivo

Un gesto alquanto particolare quello di cui si sono resi protagonisti oggi esponenti del PD in Consiglio comunale, a Modena. Nella pausa della seduta che ha anticipato l'intervento con cui il sindaco Muzzarelli, riprendendo i contenuti del DPCM anti-covid, avrebbe rinnovato da lì a poco l'invito a non fare feste e ad assumere un atteggiamento di forte responsabilità, alcuni esponenti del PD hanno distribuito, sui banchi della maggioranza, un volantino invito a partecipare ad un aperitivo all'aperto organizzato il 31 ottobre prossimo per sostenere la sede del PD di via Tonini. Sotto un gazebo, nei pressi della sede. Una sorta di micro-movida (da verificare quanto micro vista la mancata indicazione del numero massimo di partecipanti), a dieci euro come contributo. In cambio di un aperitivo. Più gente c'è più alto il contributo. Ovvio. Alla presenza dello stesso sindaco che in quel momento, in consiglio comunale, invitava a seguire le regole del DPCM e a non fare feste. Ma si sa, ormai sembra sdoganato anche il fatto che basta dichiarare che tutto avverrà nel rispetto del distanziamento fisico e delle disposizioni Covid per potere agire. Come ha fatto e annunciato il PD. Organizzando incentivando e promuovendo la partecipazione ad un unico evento, in un piccolo spazio, seppur all'aperto. Con tanto di sindaco, accompagnato dal segretario cittadino PD Bortolamasi che, se presenti, faticheranno, insieme agli altri ospiti, a non togliersi la mascherina per gustarsi almeno a sorsate quell'aperitivo servito dai compagni, quasi in un remember della festa dell'Unità, o anche solo per ottimizzare i 10 euro previsti come contributo.Gi.Ga.