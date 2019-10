'E ora il Kebab con la carne di maiale?'

La contaminazione religiosa culturale e culinaria osannata dai sostenitori del multiculturalismo, del politicamente corretto, e dell'agire 'islam compatibile', portata avanti da organizzazioni di area cattolica in occasione della festa dell'accoglienza di Bologna con la proposta di tortellini con ripieno di carne di pollo anziché di maiale, presupporrebbe, per non essere a senso unico, ed in onore della reciprocità, un atto forte da parte della comunità musulmana. La proposta, di un alternativa al menù con carne di maiale al Kebab servito dai numerosi negozi della città. La risposta crediamo sia scontata