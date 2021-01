La foto: Il matrimonio rende forse immuni alle regole?

Una scena apparentemente d'altri tempi, dei tempi in cui non c'era l'obbligo della mascherina, e dove il Covid non rappresentava un problema, quella che ieri mattina alcuni passanti hanno notato e segnalato. Relativa al portico di Piazza Grande, all'altezza dello scalone del Municipio dal quale salgone e scendono gli sposi. E dove gli ospiti, amici e parenti degli sposi, sono soliti attendere. Prima e dopo la cerimonia civile. Scene da un matrimonio, e di ospiti in particolare. Ieri mattina, appunto. Tanti, assembrati e quasi tutti senza mascherina, o portata sotto il mento (di fatto senza), come se la gioia e l'unicità di un giorno così importante nella vita di una persona e dei suoi cari potesse rappresentare un isola felice, una bolla, un lasciapassare, per tutti, in deroga ai divieti. Che potrebbe e si vorrebbe fosse vero, ma così, purtroppo ancora non è.Gi.Ga.