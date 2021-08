Like a star: il tour di Bonaccini spopola fuori regione

Dalla festa dell'Unità del suo comune, Campogalliano, agli eventi dei paesi del Veneto, terra di Zaia. Quando si parla della promozione dell'ultimo suo libro, lo scorso anno come quello in corso, il Presidente Bonaccini, già attivo durante l'anno per impegni istituzionali, non conosce soste. Anzi, le moltiplica. E macina chilometri. Anche fuori regione. In questo caso, conoscendone la correttezza istituzionale, immaginiamo a spese proprie. Un vero e proprio tour, documentato e monitorabile anche dalla sua pagina Facebook. Ieri in Veneto, appunto. Altre due tappe. A Conegliano, nel trevigiano, e alla festa dell'Unità di Ponte nelle Alpi, nel bellunese. Nemmeno la pioggia battente frena il Presidente e i suoi estimatori veneti. Pronti a fare la fila, con l'ombrello o sotto i tendoni, per ascoltarlo e per farsi autografare e dedicare il libro, vero e proprio manifesto politico e di governo, che riassume il 'Paese che vogliamo', che il Presidente Bonaccini vorrebbe. Roba da leader vero, capace di consolidare quella immagine nazionale già conquistata nel suo lungo incarico alla guida della Conferenza Stato Regioni. Che ora Bonaccini non detiene più. Anche se la sua immagine nazionale pare non risentirne. La proiezione oltre regione viene garantita dalle numerose apparizioni su TV e network nazionali. Le tappe del tour del Presidente Bonaccini sono consultabili e seguite, praticamente in tempo reale, sulla sua pagina Facebook Stefano Bonaccini, potente strumento di comunicazione da 367.591 follower e da 319.448 like. Davvero 'like a star'.Gi.Ga.