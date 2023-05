No Human touch

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Come se le ragioni che contestualmente avevano portato all'annullamento di un evento probabilmente ancora più importante, in termini di pubblico, introiti e rilevanza internazionale, come un GP di Formula 1, non fossero sufficienti per lui. Non una parola, dal palco, oltre a un Ciao Ferrara, di rito. Nessun riferimento a quel disastro umano ed ambientale. E forse, a quel punto, è stato più coerente così. Sta di fatto che lungi dal giudicare, quel tocco umano che ha celebrato nel titolo e nei testi di una delle sue canzoni più belle, a Ferrara e per l'Emilia-Romagna non c'è stato. E per questo il boss, da oggi, agli occhi di molti, è un pò meno 'boss'.Nella foto, postata dal sindaco di Ferrara Alan Fabbri, i 50.000 paganti del concerto