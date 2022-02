Perché Papa e sindaci tutti vicini senza mascherina?

Ciò che in ambienti chiusi, e in appuntamenti pubblici con alta presenza di persone è vietato dalle norme anti-covid, come appunto lo è il non indossare la mascherina, in certi ambienti evidentemente non lo è. E che ambienti. Le scene di schiere di sindaci in fascia tricolare da tutta Italia ricevuti da Papa Francesco, riuniti sabato in vaticano nell'appuntamento organizzato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), non potevano passare inosservate. Sia, certo, per l'emozione dei diretti interessati nel trovarsi singolarmente, in rappresentanza della propria città, al cospetto diretto del Santo Padre, scambiando con lui addirittura qualche parola, ma anche per l'assenza pressoché totale di mascherine protettive sia sui volti degli invitati sia del Papa. E non solo nei momenti con ospiti e Papa seduti a distanza, ma anche nel momento del saluto individuale.Gi.Ga.