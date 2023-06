Savignano sul Panaro: inaugurato il nuovo palazzetto dello sport

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Dal palazzetto al rifacimento del manto erboso nei campi da calcio e da tennis. Dal nuovo campo da basket allo spazio di allenamento e la pista da pattinaggio.L’intervento, dal valore complessivo di 3 milioni di euro, è stato realizzato grazie al Comune e alle risorse dei bandi ‘Sport Missione comune 2019’ e ‘Sport e Periferie 2020’.L’inaugurazione del palazzetto dello sport oggi pomeriggio alla presenza del presidente dalla Regione, Stefano Bonaccini, e del sindaco del Comune di Savignano sul Panaro, Enrico Tagliavini.“Lo voglio ribadire anche oggi: inaugurare spazi come questo in un momento così difficile per la nostra regione ha un grande valore- afferma Bonaccini-. È prova della forza delle nostre comunità, della voglia di lavorare insieme nell’emergenza e di guardare avanti”.Sono stati realizzati il palazzetto dello sport, il campo da basket all’aperto, uno spazio ginnico di work-out all’aperto e una pista da pattinaggio.Sono stati rinnovati i manti in erba artificiale del campo da calcio principale, di quello da calcio a 5 e del campo da tennis. Nuovo anche l’impianto di illuminazione a servizio dei campi da calcio a 11, a 8, a 5, del campo da tennis, da beach volley, l’area parcheggio e il parco pubblico. Infine, è in fase di realizzazione una sala polivalente con cucina.Elisa Ravaglia