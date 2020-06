Sindaco al cantiere dell'ex ospedale Estense, su FB piovono critiche

Per il Sindaco è bastato fare pubblicare sulla sua pagina FB la foto con lui e l'assessore ai lavori pubblici in visita al cantiere 'strategico' dell'ex ospedale Estense per scatenare le critiche di quasi la totalità dei cittadini, autori dei commenti, su tanti aspetti che della politica di governo della città, non vanno. Tanto da fare dimenticare quelle stesse foto e ciò a cui si riferiscono, riducendole solo in una occasione per esprimere in quella pagina che a ragione viene percepita come il canale più diretto per arrivare al 'lontano' sindaco di Modena, insoddisfazione e disagio.Tanto che alla fine su 20 commenti, 18 sono di critica, uno del sindaco che prova a rispondere sulla valanga di critiche sulla situazione del Peep di via Divisione Acqui mentre il solo commento a supporto del primo cittadino è quello della presidente del quartiere 1, e attivissima militante PD, Antonella Bernardo. Il resto è una pioggia di segnalazioni critiche: Si parte da quelle di Fabrizio sull'organizzazione del servizio anagrafe che obbliga a lunghe file snervanti anche a persone in difficoltà e che obbliga anche a tornare dopo una settimana, ad Elena che critica la condizione delle panchine nei parchi. L'ex ospedale Estense sembra già dimenticato, solo pretesto appunto, per segnalare altro. Le criticità e le critiche più rilevanti, anche sul fronte politico, sono quelle che arrivano dai cittadini che da anni subiscono i ritardi, gli errori, e gli stop legati ai Peep di via Divisione Acqui e in quello di via Pannunzio a Cittanova. Sul primo soprattutto, che ha reso un incubo la vita di venti famiglie, sul quale la giunta si è esposta promettendo impegno sia in Consiglio sia sul campo (ricordiamo anche l'ingresso dell'assessore all'urbanistica Vandelli nel cantiere per promuovere la vendita dell'ultimo appartamento della palazzina al grezzo da anni abbandonata e mai finita), le critiche più dure: 'Noi eravamo strategici solo quando si facevano i proclami in campagna elettorale', si afferma in un commento ....'ed ora non lo siamo più' in un altro. 'E una vergogna' - scrive Gabriele. Le critiche piovono e aumentano a commento dell'unica risposta che arriva formalmente dal sindaco. 'Stiamo provando' - dice Muzzarelli (anche se la pagina, si sa, è gestita da staff e persone dedicate - ma purtroppo è un intervento privato, come sapete'. Dichiarazione che anziché placare agita ancora di più gli animi.A diversi quelle parole suonano evidentemente come un disimpegno, anche alla luce dell'impegno annunciato e portato avanti soprattutto, come diversi evidenziano, in campagna elettorale. 'La risposta del sindaco è un'offesa per le venti famiglie e per la città di Modena', rincara Franco che trova il supporto di altri commentatori.Insomma, ancora una volta, la pagina ufficiale Facebook del sindaco di Modena si trasforma in un boomerang per il sindaco stesso e la sua stessa popolarità. Simbolo anche di una sorta di scollamento che pare sempre più evidente tra l'azione (o non azione) politica/amministrativa e le reali problematiche espresse dai cittadini e sulle quali i cittadini vorrebbero risposte. Possibilmente, quanto realmente, davvero 'strategiche'.Gi.Ga.