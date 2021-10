Vaccini: il Comune lancia la prenotazione su sito privato e bonus vip

Nei giorni scorsi all'hangar dell'Hub vaccinale di via Minutara è stata presentata una iniziativa, sostenuta dall'Ausl di Modena, riguardante una serie di appuntamenti musicali e con artisti all'interno del punto vaccinale. Scopo, promuovere le vaccinazione stessa nei fine settimana e allo stesso tempo accompagnare l'attesa delle persone nel tempo trascorso all'interno dell'Hub. Una iniziativa promossa da diverse associazioni e cooperative, da Confcommercio alle Acli, dall'Arci alla cooperativa Aliante, e lanciata dal sito web siamosolonoi.it. Nella home page il calendario degli appuntamenti musicali, con Dj set, musica dal vivo o la partecipazione di artisti come Marco Ligabue. E fin qui, se si considerano le operazione di marketing vaccinale che hanno attraversato l'estate con bonus e incentivi per moltiplicare iniezioni a tutti e dappertutto, anche in spiaggia, e tra un aperitivo e l'altro nulla di particolare, se non il vedere un centro vaccinale trasformato in una disco con DJ di noti locali modenesi. Il punto sta oltre, ovvero nella gestione autonoma, con raccolta di dati personali sensibili su una piattaforma web privata e non certo da considerare un canale ufficiale delle istituzioni e degli organismi sanitari, della prenotazione della vaccinazione per tutti i soggetti non ancora vaccinati. Sollecitati anche da alcuni lettori abbiamo fatto una prova, e le perplessità anche rispetto ad una comunicazione (condivisa anche sul sito web del comune), che partendo dall'invito a partecipare ad eventi gratuiti di spettacolo porta quasi direttamente alla compilazione di un modulo sul proprio stato vaccinale, e alla prenotazione stessa del vaccino, emergono eccome.Perché da quel sito creato appositamente per lanciare gli spettacoli nell'hangar con testimonial vip per promuovere la vaccinazione contiene veramente anche la possibilità di prenotare la vaccinazione. Con tanto di raccolta di dati personali, compreso ovviamente il proprio stato vaccinale, e la possibilità di fissare i giorni a disposizione e la fascia oraria. Esattamente come fosse un canale ufficiale dell'Ausl. Che invece non è. L'Ausl appare solo in testo nella premessa all'informativa sulla privacy dove il ruolo dell'azienda è segnalato non tra i primotori ma tra i sostegni all'iniziativa e dove la gestione, la responsabilità ed il trattamento dei dati personali rimangono esplicitamente e dichiaratamente in capo all'associazione di soggetti privati.Leggiamo testualmente dal sito siamosolonoi: 'In merito all’iniziativa “siamo solo noi”, oltre a quanto indicato nella suddetta informativa, si precisa che i dati personali sono trattati con mezzi informatici o cartacei anche da parte dell’associazione no profit “Associazione Uno di Noi – Organizzazione diVolontariato” (di seguito denominata “ASSOCIAZIONE” appositamente nominata Responsabile del trattamento dei dati ex. Art. 28 del GDPR alla quale è affidata la prenotazione delle vaccinazioni anticovid attraverso la piattaforma disponibile su questo sito web''Per ogni ulteriore eventuale trattamento l’“ASSOCIAZIONE” è da considerarsi Titolare autonomo del Trattamento....'Chi tratterà i dati? (Titolare del Trattamento) Associazione Uno di Noi – Organizzazione di Volontariato – con sede in Modena, via Begarelli 31 – raggiungibile all’indirizzo mail info@siamosolonoi.top Perché, ci chiediamo, un associazione di soggetti privati che lodevolmente si occupa alla promozione della vaccinazione, si deve aggiungere all'Ausl nella gestione delle prenotazioni e dei dati personali e sensibili delle persone che vogliono accedere alla vaccinazione? Il trattamento dei dati, essendo l'associazione composta da tanti soggetti, da chi viene gestito? E perché il Comune, anziché promuovere i canali ufficiali ed istituzionali per la vaccinazione sceglie di dare la priorità al sito di una associazione privata?Altra anomalia sta inoltre nella modulistica scaricabile sul consenso informato. Anche in questo caso il sito non rimanda ad un sito ufficiale come quello del ministero della salute, dell'Ausl o dell'Aifa, dove siamo sicuri di trovare moduli aggiornati ed ufficiali. Qui si rimanda all'interno dello stesso sito web dove non sappiamo se i moduli, pur con il logo del servizio sanitario regionale, siano aggiornati. e dove purtroppo non vediamo ciò che nei siti ufficiali e riconosciuti c'è. Ovvero le note informative al consenso informato di entrambi i vaccini. Qui c'è solo Moderna, come se Pfizer non esistesse, con buona pace del consenso informatoGi.Ga.