Separate con successo all'ospedale pediatrico Bambino Gesu' di Roma due gemelline siamesi centrafricane unite per la testa. È il primo caso in Italia e, fanno sapere i medici del nosocomio, probabilmente l'unico al mondo (in letteratura non sono descritte ..

07 Luglio 2020