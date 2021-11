18 anni fa la strage di Nassiriya, l'omaggio di Modena: l'importanza del ricordo, sempre

Il ricordo della strage di Nassiriya, l’attentato alla base italiana Maestrale, in Iraq, nel quale, nel 2003, persero la vita 17 militari e due civili, è sempe vivo.Alla cerimonia, con il prefetto Alessandra Camparota e il comandante della Accademia generale Davide Scalabrin, hanno partecipato le autorità cittadine e militari, insieme a rappresentanti delle associazioni combattentistiche. Dopo la deposizione della corona d’alloro, monsignor Giuliano Gazzetti, vicario generale dell'Arcidiocesi di Modena – Nonantola, ha guidato una preghiera a ricordo dei caduti.Dopo le cerimonia del 4 novembre, festa delle forze armate, la strage del 12 novembre di 18 anni fa rappresenta uno degli atti recenti più devastanti nei confronti delle forze armate italiane in missione nei territori di crisi.Nella strage di Nassiriya l’Arma dei Carabinieri pagò un tributo pesantissimo, con 12 vittime che si trovavano all’interno della palazzina del quartier generale dei Carabinieri in Iraq nell'ambito della missione italiana Antica Babilonia. Il ricordo del Comandante provinciale dei Carabinieri e del Prefetto di Modenal ricordo delle vittime di Nassirya, “come di tutte le vittime di tutte le guerre, ci richiama all’impegno contro i terrorismi e gli integralismi” e a ribadire che “pace, libertà, democrazia, diritti e doveri sono la chiave di Modena, dell’Italia e dell’Europa che vogliamo” - ha affermato il sindaco di Modena Gian CarloMuzzarelliDi seguito, le immagini dell'evento nella diretta de La Pressa

