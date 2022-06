2 giugno, il valore del voto comunista: la nota stonata nella piazza della Repubblica

Nelle riflessioni sul significato del 2 giugno, espresse da un gruppo di studenti del liceo Sigonio nel corso della cerimonia in piazza Roma a Modena, alla presenza delle massime autorità civili e militari, una ragazza riporta la testimonianza della figlia di una donna, analfabeta, che per la prima volta, come donna, poteva votare. Bastava una X sul simbolo del partito. L'episodio raccontato è tutto incentrato sull'importanza del voto al partito comunista. Quella donna - racconta la ragazza - venne prelevata dall'ospedale nel quale era ricoverata da un 'compagno' del partito e le venne indicato di tracciare una croce (l'unico segno che sapeva fare), sul simbolo del partito dei lavoratori che 'doveva' vincere, soprattutto per non fare vincere il partito 'dei padroni che fanno solo i loro interessi'.Un episodio che descrive come il fatto che migliaia di cittadini, e soprattutto donne, non sapesse né leggere né scrivere, non rappresentava un problema nel momento in cui quelle stesse donne erano in grado di tracciare una X per dare non un voto ma 'quel voto'.Episodio che se contestualizzato avrebbe semplicemente avuto il valore di testimonianza storica, fotografia di una società d'altri tempi in cui le donne erano state fino a quel momento riconosciute come non degne nemmeno di votare. Invece no. Ciò che fa riflettere e che rappresenta una nota stonata nelle tante note che hanno accompagnato la giornata, è che nelle parole della studentessa e nel fatto stesso di essere pronunciate lì, in quella piazza che dovrebbe essere simbolo di unità istituzionale e costituzionale e non di divisione politica e ideologica, quell'episodio risuona come valore attuale, manifesto politico a cui fare riferimento, espressione di principi degni anche di ricevere l'applauso generale della platea dele autorità, che risuonerà, poco dopo, con pochi, anzi quasi nessun distinguo.Gi.Ga.