2 giugno, la festa della Repubblica a Modena

'Come 75 anni fa usciamo da un anno buio'. Così il Comandante dell'Accademia Militare di Modena Rodolfo Sganga, questa mattina presente, insieme al picchetto d'onore dell'Accademia, alla cerimonia dell'alzabandiera che ha aperto ufficialmente la giornata del 2 giugno, festa della Repubblica. 'Una festa che sono orgogliosa di festeggiare qui a Modena' - ha sottolineato il Prefetto Alessandra Camporota, che per la prima volta vive qui tale giornata.Alla cerimonia il prefetto Alessandra Camporota, prima di consegnare le onorificenze, ha letto il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha richiamato a 'un 2 giugno nel segno dell'impegno collettivo per il rilancio del Paese e della ricerca di nuove prospettive di sviluppo e modernizzazione' sottolineando come il bene comune sia più importante di ogni particolarismo.Nel video le immagini e le sue dichiarazioni insieme a quella del Comandante dell'Accademia e del Presidente della Provincia di ModenaAll’iniziativa hanno partecipato anche il sindaco Gian Carlo Muzzarelli autorità cittadine e parlamentari. Presenti anche gli studenti delle medie Marconi, che hanno intonato l’Inno alla gioia, e quelli dell’istituto Barozzi che hanno letto alcuni brani, anche se la stampa non è stata ammessa all'interno del cortile d'onore del palazzo dove tale iniziativa si svolgevaAlla Festa della Repubblica sarà dedicato anche un momento celebrativo durante il Consiglio comunale di giovedì 3 giugno, alle 15.45, nell’ambito del programma di appuntamenti organizzati dal Comitato comunale per la Storia e le Memorie del Novecento. Interviene la docente di di Etica e Responsabilità sociale d’impresa a Unimore Ulpiana Kocollari sul tema “Cittadinanza e responsabilità”. L’iniziativa sarà introdotta dal presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi e dal sindaco Muzzarelli.