25 Aprile, presidente Anpi Modena: 'Medici e insegnanti sono i nuovi partigiani'

'Se ne sta andando una generazione che ha dato tantisismo all'Italia per saggezza, coraggio, umanità. Oggi il nostro Paese è davanti a una prova durissima, ma che può essere anche occasione di crescita umana. Ispiriamoci e attingiamo a piene mai dalla esperienza e degli uomini e donne della Resistenza. Serve un nuovo umanesimo per Italia e per il Mondo'. Così Lucio Ferrari, presidente provinciale Anpi, in occasione delle ricorrenza del 25 Aprile. 'Sanitari, medici, insegnanti e tutti coloro che sono impegnati nel mondo del lavoro, sono i nuovi partigiani su cui porre le basi della ricostruzione del nostro Paese'.E poi l'appello a partecipare alla Festa di domani. 'Domani non saremo nelle piazze, ma dalle nostre case seguiremo le celebrazioni del 75esimo della Liberazione e dalle finestre e dai balconi canteremo, con le nostre bandiere, Bella Ciao'.