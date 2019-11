4 novembre, Modena onora forze armate e tricolore

Con l'alzabandiera, alla presenza di un picchetto d’onore, e delle rappresentanze delle associazioni militari e combattentistiche, seguito dalla deposizione di una corona d’alloro da parte delle Autorità cittadine presso il Monumento ai Caduti di viale delle Rimembranze, si sono aperte le celebrazioni cittadine in occasione del 4 novembre, Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.



Dopo l'omaggio ai caduti militari in guerra presso il Monumento di viale delle Rimembranze, il corteo di tutte le autorità civili e militari (Comandante dell'Accademia militare, Prefetto, Comandante dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, Questore e sindaco), si è diretto in Prefettura dove per seconda volta volta (per volontà del Prefetto Maria Patrizia Paba) è stata deposta una corona d'alloro alla memoria di Ferdinanto Ruffini, sottoprefetto del Frignano che sacrificò la sua vita in guerra.





Poi il corteo delle autorità ha fatto tappa al sacrario della Ghirlandina. Altro momento ufficiale dove, dopo la lettura dei messaggi augurali del Presidente della Repubblica e del Ministro della difesa, sono stati resi gli onori ai Caduti con la deposizione di una corona d’alloro.

I valori del tricolore ricordati anche all’interno della scuola. Gli studenti della nuova sede dell’istituto venturi hanno accolto il corteo delle autorità per la cerimonia di consegna del tricolore da parte dell'Accademia militare di Modena all’istituto. 'Tricolore come simbolo ed incarnazione di quei principi morali che ispirano ogni giorno la vita dei militari ma dovrebbero ispirare quella di ogni singolo cittadino'