'Pratiche sull'immigrazione? Le svolgano i comuni, lasciate che la Polizia combatta il crimine'

Delle 96.000 unità che attualmente compogono il sempre più ridotto organico nazionale della Polizia di Stato (già oggi di gra lunga sotto il livello oltre le previsioni dei tagli della legge Madia che nel 2017 stabilì che gli organici dovevano passare dai 117.291 del 1989 alle 108.403 unità del 2027), sono 40.000 andranno in pensione da qui al 2030. E' un raffica di preoccupanti dati quelli che i segretari nazionale e provinciale hanno illustrato oggi nel corso del congresso provinciale Siulp di Modena che ha confermato segretario Roberto Buttelli. All'appuntamento presso l'auditorium Confcommercio di via Piave dove la giornata congressuale si è mixata con il convegno sulle nuova dinamiche dell'immigrazione, erano presenti anche il questori di Modena Silvia Burdese, di Bologna, nonché il Direttore Centrale Immigrazione e Polizia delle Frontiere Giuseppe De Matteis A fronte dei problemi di organico e della prospettiva di un massiccio flusso di pensionamenti la normativa attuale non consentirebbe di garantire il tourn over. Inoltre c'è il problema di cui più volte abbiamo parlato, legato all'impegno di un numero importate di operatori in pratiche burocratiche legate all'immigrazione che tolgono forza lavoro ad attività di strada, anticrimine, investigativa. Punti sottolineati dal segretario nazionale Siulp Felice Romano