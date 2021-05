5 maggio, giornata Mondiale dell’igiene delle Mani

Anche l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena aderisce, mercoledì 5 maggio, alla Giornata mondiale dell’Igiene delle mani, voluta dal 2005 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per sensibilizzare tutti all'importanza di questo gesto semplice, ma essenziale, nella prevenzione delle infezioni trasmissibili negli ambienti ospedalieri e di cura, oltre che negli ambienti domestici. Pochi secondi salvano vite! Igienizza le tue mani, questo lo slogan dell’iniziativa.I visitatori del Policlinico di Modena e dell’Ospedale Civile di Baggiovara – dalle 8.00 alle 18.00 – troveranno ad accoglierli ai principali ingressi studenti del Corso di Laurea in Infermieristica che informeranno sulla giornata, spiegheranno come utilizzare correttamente il gel alcolico e come effettuare correttamente l’igiene delle mani. Con loro, vi sarà presente il personale infermieristico del Servizio Igiene Ospedaliera. Sui canali social dell’Azienda verrà proiettata un’animazione, realizzata per l’occasione, che informerà sulla corretta igiene delle mani. Infine, i manifesti della campagna saranno affissi negli spazi comuni e nei reparti.“Lavarsi le mani correttamente – spiega la dr.ssa Sara Scanavini del Servizio Igiene Ospedaliera - impedisce la diffusione dei microrganismi responsabili di molte malattie infettive, dalle più comuni come l'influenza e il raffreddore, a quelle correlate all’assistenza sociosanitaria. In questo ultimo anno di emergenza pandemica Covid-19 tutti noi abbiamo acquisito maggiore consapevolezza nell’importanza di curare le nostre mani a casa, nei luoghi di cura, in comunità, ma è necessario mantenere alta l’attenzione. Per questo motivo è fondamentale aderire alla Giornata Mondiale dell’Igiene delle mani promuovendo strategie di sensibilizzazione.”