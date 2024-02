A Modena la Giornata del Ricordo...per troppo tempo dimenticato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sono tante, ancora oggi, le storie di esuli istriani, arrivati in quella che consideravano e considerarono sempre la loro patria, l'Italia, ma dalla quale si sentirono respinti, esclusi. Come persone. A Modena ne arrivarono e ne rimasero tanti. Dopo essere passati per il dramma dei campi profughi. Per caso, per amore, per cercare fortuna. Anche qui, dove la comunità degli esuli ha contribuito negli anni alla crescita e allo sviluppo sociale della nostra comunità le persone che la componevano hanno dovuto vivere nel silenzio, visti come nemici, traditori, fascisti.

Obbligati a vivere nel silenzio, custodi di una sofferenza che è dignità e che solo negli ultimi anni si è potuta esprimere. Soprattutto dopo l'istituzione, nel 2004, per legge, della Giornata del Ricordo.



Racconti, storie e testimonianze, quelle degli esuli, che assomigliano a quelle che si ascoltano e che fanno riflettere nel il giorno della memoria. Emozioni e ricordi intrecciati che nuovamente, questa mattina, hanno preso forma nella cerimonia di fronte al cippo di pietra carsica che ricorda le vittime delle foibe in piazzale Natale Bruni a Modena. Alla presenza del sindaco, del prefetto, e del Presidente del Comitato di Modena dell'Associazione Giuliano Dalmata Gianpaolo Pani. Nel video le immagini della cerimonia, le sue dichiarazioni e quelle di una esule che ricorda il dramma dell'esilio e l'arrivo a Modena