'Abbiamo i migliori professionisti, l'ospedale di Mirandola non chiuderà'

Una carenza di personale alla quale l'Azienda fatica a fare fronte, nonostante i bandi ripetuti. Carenza di personale che rischia di rallentare anche l'efficacia gli investimenti che, anche a attraverso i fondi PNRR, sono arrivati, sia per il potenziamento delle strutture sia per la dotazione strumentale. 'Vogliamo demolire le voci girano su una chiusura dell'ospedale. Voci che, lo ripeto, arrivano anche dall'interno e che per i professionisti che ogni giorno ci lavorano con grande impegno, fanno male. Vogliamo da qui dimostrare con i fatti ai cittadini, l'attività ed il potenziamento dei servizi ospedalieri a Mirandola e dire loro di trasmettere a loro volta questo messaggio: l'ospedale non chiude' - afferma Licitra.



'A dimostrazione di ciò, afferma il sindaco Borghi, abbiamo i migliori professionisti a livello provinciale. Possiamo discutere alcune scelte opinabili del passato ma oggi non possiamo dire che l'ospedale sia sulla via della chiusura. I professionisti e l'attività che li contraddistingue ogni giorno, lo confermano. Abbiamo investito tanto e continueremo a farlo, perché l'ospedale di rimanere vivo e centrale' - afferma Sauro Borghi



Nel merito delle atttività illutrate dal Direttore Sanitario dell'ospedale di Mirandola Giuseppe Licitra, rimandiamo al video dell'intervento di seguito