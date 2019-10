Tenta di rapinare una donna in centro, un passante lo blocca e lo fa arrestare

Aggredita da un uomo che le vuole rubare il cellulare riesce a fuggire. L’aggressore viene bloccato e fatto arrestare da un 54 enne milanese di passaggio a Modena. Ora i Carabinieri lanciano l’appello alla vittima che ha fatto perdere le proprie tracce, affinché denunci il fatto

Quando in questo tratto di via emilia centro ha visto un uomo aggredire una ragazza in bicicicletta per rubarle il cellulare, non ha esitato a scagliarsi contro l’aggressore, un giovane tunisino, bloccandolo dopo una collutazione che gli ha procurato una lesione al tendine di una gamba, e facendolo arrestare dai Carabinieri, allertati nel frattempo da altri passanti che avevano assistito alla scena. Un gesto di grande altruismo quello di cui si è reso protagonista un 54 enne milanese. Che nel suo passaggio in città ha lasciato il segno da angelo custode nei confronti di una donna. Ancora sconosiuta anche ai Carabinieri. Anche perché dopo l'aggressione andata a vuoto la donna fugge, per la paura. Quando i militari arrivano sul posto ci sono solo i due uomini: l’aggressore e l’uomo che lo ha bloccato. Ed è proprio alla donna vittima della tentata rapina che il Comandante del Nucleo Operativo Radio Mobile, Francesca Romana Fiorentini, ha rivolto un appello affinché si rechi presso il Comando provinciale dei Carabinieri a denunciare l'accaduto. I particolari dell'aggressione e della tentata rapina potranno servire anche in sede processuale.



Chissà che anche lei alla notizia dell'arresto dell'uomo da parte di una persona di passaggio a Modena non decida di unirsi al ringraziamento per l'importante gesto. A farlo, nel frattempo, ci ha pensato lo stesso comandante del Nucleo operativo Radio Mobile.



'Vorremmo ringraziare questa persona per il suo gesto che testimonia l'importanza dell'aiuto che ogni giorno i cittadini danno ai Carabinieri e alle forze dell'ordine. E che noi ovviamente ricambiamo nelle nostre funzioni al servizio della collettività'