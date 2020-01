Allontanamento zero: un progetto di legge perchè Bibbiano non riaccada

Sala affollata questa mattina a Scandiano per l'incontro sul Progetto di legge regionale del Piemonte 'Allontanamento zero'. Incontro promosso dalla candidata Legae con la presenza del consigliere regionale, della eurodeputatae dell'assessore regionale del PiemonteL'incontro, moderato dal direttore de La Pressa,, ha preso le mosse dall'indagine sui fatti della Val d'Enza e di Bibbiano per arrivare a descrivere il progetto di legge pensato dalla Regione Piemonte in tema di affidi.Il progetto di legge, come ha spiegato l'assessore Caucino, prevde che 'l’allontanamento di un minore dal nucleo famigliare di origine per cause di fragilità o inadeguatezza genitoriale può essere praticato solo successivamente all’attuazione di un progetto educativo famigliare (P.E.F) pertinente e dettagliato, costruito con la famiglia, contenente obiettivi di cambiamento e miglioramento delle relazioni famigliari possibili e verificabili, che abbia almeno la durata semestrale, e comprenda interventi di recupero della capacità genitoriale della famiglia, e la rimozione delle cause che impediscono l’esercizio della sua funzione educativa e di cura e il sostegno alla famiglia nella comunità locale. Non solo, fatte salve diverse prescrizioni dell’autorità giudiziaria competente, prima di attivare l’allontanamento di un minore, i servizi sociali pongono prioritariamente in essere tutti gli interventi di assistenza socio-educativa territoriale, assistenza domiciliare, assistenza economica e attività di socializzazione di inserimento e reinserimento sociale, di sostegno a favore della famiglia d’origine, attraverso la messa in rete di tutte le opportunità e gli interventi previsti dalla normativa nazionale e regionale. Finalità di tali interventi è il sostegno alla famiglia di origine affinché questa, anche con il supporto della rete parentale e degli enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie, riesca ad esprimere appieno le proprie risorse potenziali, assicurando un ambiente idoneo a consentire la crescita armonica del minore nella propria famiglia'.Punto centrale del progetto di legge è la diversa dislocazione delle risorse. Un elemento che - a detta della Caucino - ha provocato la reazione delle associazioni che oggi si occupano di gestione degli affidi.Dal progetto di legge, infatti, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale ma gli oneri, quantificati per l'anno 2020 in euro 9.000.000 di euro e per l'anno 2021 in 12.000.000 si fa fronte con le risorse già allocate nell’ambito della attuale programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali'.