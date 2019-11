Amministratori condominiali: U.Di.Con rilancia il Codice Etico

La Seconda puntata de Lo Spazio che sa, la rubrica di approfondimento da leggere e da vedere in collaborazione con U.Di.Con Emilia-Romagna (Unione Difesa dei Consumatori), è relativa al tema del condominio; un tema che riguarda migliaia di famiglie. Circa 400 quelle che nell'ultimo anno si sono rivolte alle sedi U.Di.Con dell'Emilia-Romagna per problemi nei rapporti tra condomini o, in particolare, con l'amministratore. La poca trasparenza nella fornitura di documenti da parte degli amministratori, le spese nell'apposito report non motivate o difficili, se non impossibili, da leggere, hanno spinto tanti modenesi a fare riferimento alla consulenza gratuita presso le sedi dell'Unione, a Modena presente in via Saliceto Panaro.'Molti di loro' - afferma il Presidente U.Di.Con Emilia Romagna Vincenzo Paldino - 'hanno difficoltà nella lettura del prospetto spese. Noi in dieci minuti, con i nostri esperti, presso le nostre sedi (a Modena in strada Saliceto Panaro), siamo in grado di valutare la correttezza o i punti critici dei report annuali e fugare i dubbi. Tanti che negli anni ci hanno portato a proporre un codice etico. Un codice che deve rispondere ad alcune chiare garanzie specifiche. Oltre alla preparazione professionale dell'amministratore, accertato diplomi e corse, si tratta di garantire la massima trasparenza, nella fornitura della documentazione condominiale (compreso gli estratti conto), l'eliminazione della moneta tradizionale con l'eliminazione del contante e degli assegni. Facciamo il punto con il Presidente Udicon E-R Vincenzo Paldino