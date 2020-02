'Amuchina? Si fa anche in casa e sulle fake-news la Regione denuncerà'

Anche la Regione Emilia-Romagna biasima la psicosi che ha portato a far sparire i disinfettanti dai negozi, insieme ad alcuni generi di prima necessita'.'L'amuchina- fa notare l'assessore alla Sanita' Sergio Venturi- ce la possiamo anche fare in casa, si trovano le indicazioni molto semplicemente. Ma e' vero che nei supermercati c'e' stato, in particolare nella giornata di ieri, c'e' stato qualcosa che non ha alcuna giustificazione'. Venturi sottolinea: 'nessuno si aspetta una malattia in grado di costringere tutti in casa propria.Ricordate l'H1N1? Nel 2009 doveva costringerci tutti al ricovero ospedaliero- ricorda ai cronisti l'assessore- ma in cinque mesi e' passato e nessuno se ne ricorda'. Venturi, che sta dividendo il lavoro con l'assessore in pectore Raffaele Donini che lo sostituira' a breve ('per fortuna siamo un assessore e mezzo...') nei prossimi giorni incontrera' medici di medicina generale, pediatri e farmacisti. 'Li incontriamo tutti nei prossimi giorni, da qui a giovedi'- afferma l'assessore- Abbiamo anche qualche buona notizia da dargli, ma soprattutto vogliamo ringraziarli per il lavoro che stanno facendo in questi giorni'.Infine, la Regione ha inaugurato il proprioper l'emergenza coronavirus, 'speriamo di riuscire a rispondere a tutti', auspica l'assessore.