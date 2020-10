Anziani e trasporto pubblico esclusi da nuove restrizioni

Nel nuovo DPCM (varato nella notte poco dopo la chiusura delle testate nazionali), stretta sui soliti noti (locali frequentati da giovani e movida e sport amatoriali) ma nessun provvedimento deciso su alcuni settori dimostratisi a rischio. Il governo entra nelle case dei privati ma non entra in quelle del pubblico che ospita gli anziani e non regola gli assembramenti sui bus del trasporto pubblico scolastico

