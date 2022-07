Attesa a 35 gradi all'ombra: la quarta dose 'by night' inizia così

La prima delle sei serate dedicate alla vaccinazione con la quarta dose per 2300 over 60 che dopo avere ricevuto l'sms con la proposta di appuntamento si sono prenotate per l'iniziativa vaccino by night, è iniziata in alle ore 18, in una giornata torrida. Ma così hanno scelto le decine di persone che hanno prenotato i primi appuntamenti (disponibili dalle ore 18) della vaccinazione serale presso il centro unico di via Minutara e che si sono trovati in attesa della chiamata seduti in un'area a 35 gradi all'omnra. Solo vaccino Pfizer prima versione (quella che il Prof. Burioni ha dichiarato essere stata tarata su un virus che non esiste più) per le oltre 320 persone prenotate per questa sera. Le prime, appunto, dalle ore 18. Fatte attendere nell'area antistante uno degli hangar dell'HUB. Sedie posizionate all'ombra ma pur sempre sotto un cappa umida e ad alta temperatura.