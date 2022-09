Azienda Ospedaliera Modena: 'Dipendenti non vaccinati? Li stiamo reintegrando, ma malvolentieri'

'Ad oggi abbiamo ancora 33 dipendenti che non hanno ottemperato all'obbligo vaccinale e che sono tutt'ora sospesi, di cui 7 amministrativi. Sono invece 35 coloro che nelle ultime settimane sono stati reintegrati. Di questi 23 sanitari e 12 tra amministrativi e tecnici. Questi ultimi in virtù di una interpretazione della norma che consente di lavorare ai non vaccinati purché inseriti in aree sganciate dalla parte prettamente sanitaria. Lo abbiamo fatto malvolentieri perché la nostra linea sarebbe quella di avere tutti i dipendenti vaccinati, e questo al di là della norma'. Il quadro, su nostra richiesta, è stato fatto oggi dal Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliera di Modena Lorenzo Broccoli nel corso di un incontro con la stampa presso il Policlinico con il Direttore Generale Massimo Vagnini e del neo direttore Sanitario Ottavio Nicastro. Quest'ultimo non ancora presentato ufficialmente dopo l'insediamento del luglio scorso.Ed è così che le domande sul personale sospeso e sull'obbligo vaccinale che negli stessi termini abbiamo girato un mese fa all'azienda sanitaria locale senza ancora avere risposta, hanno trovato riscontro in un solo giorno dopo la loro formulazione dalla dirigenza Ospedaliera Universitaria che comprende i due grandi ospedali modenesi, Policlinico e Baggiovara.Occasione quindi per fare il punto sulla politica dell'azienda ospedaliera dopo l'orientamento di alcuni tribunali (compreso quello di Modena) secondo cui il personale non vaccinato operante in ambiti tecnici o amministrativi sganciati dall'ambito sanitario in senso stretto, avevano possibilità di essere reintegrati al lavoro. A Modena il caso reso noto da La Pressa di una dipendente Ausl non vaccinata, operante negli uffici di San Giovanni del Cantone, che dopo essere stata sospesa e avere fatto ricorso, lo ha vinto ottenendo il reintegro. In linea con quella sentenza sia azienda ospedaliera che Ausl avrebbero corretto la direzione e, pur senza obbligo del giudice, hanno iniziato a reintegrare il personale amministratio non vaccinato. Nel caso dell'azienda ospedaliera malvolentieri. Vedremo, appena l'Ausl ci risponderà, se quel 'mal volentieri' rappresenterà anche il sentire dell'Ausl, rispetto ai dipendenti non vaccinati (considerati tali anche con due dosi somministrate, ma non la terza) e sospesi senza stipendio, almeno fino al 31 dicembre 2022, come fissato dalla norma.Sul fronte dei ricorsi il Direttore Amministrativo Broccoli, competente anche per il personale, fa sapere di non averne ancora ricevuti. Solo lettere di diffida da avvocati, ma nessuna sfociata in ricorsi. Che dopo le recenti sentenze, lo ricordiamo, potrebbero riguardare non solo la richiesta di reintegro ma anche, per coloro che sono stati reintegrati, la richiesta di ricevere gli stipendi non ricevuti nei mesi di sospensione.Gianni GaleottiNella foto, il Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena, Lorenzo Broccoli