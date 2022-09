Azione con Calenda: 'Lavoriamo ad un Draghi bis'

Lo strappo con il suo ex partito, Forza Italia, Andrea Cangini, candidato Azione con Calenda, si è consumato sulla sfiducia a Draghi. 'Inconcepibile' - dice. 'I danni sono enormi e li pagano i cittadini'. Da un lato la delusione che lo ha portato a staccarsi dal centro destra e dall'altro la critica ad un PD che ha scelto la deriva a sinistra e ora divisa anche sui temi dell'energia. 'Come si va a volere i rigassificatori e poi allearsi con Bonelli e Fratoianni che sono contrari non li vogliono'. Per Azione quindi unica soluzione ad una situazione è un governo ampio a guida Draghi. Che nei giorni scorsi ha sgombrato con un secco no ogni ipotesi di bis. 'Stiamo lavorando affinché a guidare il paese sia ancora lui' - ribadisce Claudia Scicolani.