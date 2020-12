Bagazzano: donna intrappolata in casa salvata dai Vigili del Fuoco

Una donna con il suo cane intrappolati in casa nei pressi del punto in cui l'argine del Panaro ha ceduto. Le immagini dell'origine dell'alluvione di NonantolaI lavori sulla falla aperta nell'argine sono iniziati soltanto nel pomeriggio a seguito dei lavoratori preparatori di accesso all'argine e al punto di cedimento per consentire l'accesso, dall'argine, delle grandi ruspe e dei camion carichi di massi

