'Il video in questione è una modifica e una decontestualizzazione di un flash mob realizzato dal personale dei reparti Covid dell’Ospedale Civile nel maggio del 2020 quando per la prima volta il reparto fu dichiarato Covid Free. Il video integrale è presente sul canale You Tube dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena () ed è stato ripreso anche da alcuni media locali. E’ quindi falso che il personale stesse danzando mentre i pazienti erano ricoverati. Anzi, festeggiava un primo momento di tregua nella gestione della pandemia. L’Azienda è quindi intenzionata a perseguire gli autori del video sia per tutarle l’immagine dei propri professionisti, sia per salvaguardare la memoria di chi purtroppo non è sopravvissuto alla pandemia e per rispetto di chi ha sofferto in quegli anni terribili'.