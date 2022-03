Biagi, la sua riforma varata dal governo Berlusconi, e la cronaca di una morte annunciata

'Eravamo a Bruxelles quando Marco Biagi mi disse di avere accettato l'incarico di consulente del nuovo sottosegratrio al Ministero del Lavoro nominato dal nuovo governo che aveva vinto le elezioni. Mi disse che con il nuovo governo avrebbe portato avanti la riforma che il precedente governo non era riuscito a varare. Rimasi sorpreso e perplesso e capì che il rischio personale per lui sarebbe aumentato'.Il professor Enrico Traversa, docente a contratto dell’Università di Bologna, collega e amico del professor ucciso dalle Brigate Rosse il 19 marzo 2002, ricorda questo passaggio nel suo intervento alla fondazione Biagi nel corso della seduta straordinaria del Consiglio Comunale per il riconoscimento della cittadinanza onoraria post mortem a al giuslavorista, non citando mai né il governo Berlusconi, che varò la riforma che portava il suo nome, né l'allora sottogretario Maurizio Sacconi.Una riforma che sia nell'impianto complessivo sia nelle sue misure, come sulla flessibilità venne osteggiata dalla sinistra sindacale e politica, avvolta da un clima di tensione tale da indurre anche colleghi come il prof. Traversa a temere, se non addirittura a prevedere, il peggio. Che, purtroppo, si verificò la sera del 19 febbrario 2002 quando il prof. Biagi, di ritorno dalla sua giornata di lavoro all'Università di Modena, si diresse verso casa, in centro, a Bologna, in sella alla sua bicicletta. Ad attenderlo sotto casa c'era il suo assassino. Un agguato terrorista a firma Brigate Rosse.