Bloccato su piattaforma a 10 metri di altezza: recuperato dai Vigili del fuoco e Concordia applaude al lieto fine

La Chiamata ai vigili del fuoco è arrivata intorno alle sei di sera. A Concordia sulla Secchia, in via Valnemorosa, una piattaforma gru sulla quale stava lavorando un operaio, si era bloccata, lasciando l'uomo nel cestello ad una altezza di circa 10 metri, senza possibilità di scendere. Verificata l'impossibilità di utilizzare l'autoscala, i Vigili del Fuoco hanno proceduto con tecniche alpinistiche con funi e imbrago per raggiungere la piattaforma. Una volta raggiunto l'operaio è stato a propria volta imbragato, munito di casco e fatto scendere sospeso. Sotto gli occhi attenti di numerose persone accorse vista l'emergenza. L'uomo è una volta imbragato è stato fatto uscire all'esterno del cestello e calato nel vuoto. Nel video le fasi salienti dell'operazione di soccorso salutata al termine, ovvero con l'arrivo dell'uomo a terra, da un fragoroso applauso.

